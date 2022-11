A Liège, l'auberge Simenon bat un record d'affluence et s'apprête à accueillir la clientèle des fêtes de fin d'année

Dans le quartier d'Outremeuse à Liège, l'auberge Simenon vient de battre un record d'affluence. En octobre, elle a dépassé les 5000 nuitées en un mois, un total jamais atteint depuis son ouverture en 1996. Elle a reçu énormément de groupes scolaires et a aussi profité de l'allongement des vacances de Toussaint pour accueillir plus de familles.

L'auberge de jeunesse se prépare désormais à recevoir la clientèle des fêtes de fin d'année. "Plusieurs exposants du village de Noël de Liège arrivent ces jours-ci et vont loger chez nous pendant un mois, un mois et demi. On a des Québécois notamment qui reviennent chaque année", se réjouit Laurent Maréchal, directeur l'auberge Simenon, "et durant les prochains week-ends, on va voir arriver les touristes attirés par ces festivités de fin d'année en Cité ardente".

Une auberge qui n'attire pas que des jeunes

L'auberge de jeunesse attire désormais toutes les générations. "On y rencontre effectivement toutes les tranches d'âge, il n'y a plus de restrictions en la matière. Ca va du petit-fils au grand-père, comme lors d'un récent rassemblement familial où ils étaient près de quarante, toutes générations confondues. Autre exemple, les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle continuent de venir avec leur bâton et la coquille accrochée à leur sac à dos, bref c'est très varié".

Pour s'adapter à cette clientèle plus uniquement composée de jeunes, progressivement, les auberges de jeunesse sont montées en gamme en matière de confort. "La demande a évolué ces dernières années par rapport à l'époque de la création des auberges de jeunesse. Les clients faisaient alors un peu contre mauvaise fortune bon coeur. Désormais, les chambres sont équipées de matelas à mémoire de forme, elles ont toutes des sanitaires privés,...", souligne Laurent Maréchal.

Avec 300 lits et 65 chambres, c'est la plus grande du pays

"Contrairement à un hôtel où c'est trop strict à mon goût, l'auberge de jeunesse est un lieu plus convivial, on y rencontre des gens venus de partout. Je choisis toujours cette formule quand je voyage en Europe", précise une cliente d'une trentaine d'années arrivée du Maroc et qui loge plusieurs jours à l'auberge Simenon. "Le prix joue aussi évidemment".

Les tarifs fluctuent en fonction de la demande, comme dans un hôtel, mais en cette période, il faut compter une trentaine d'euros par personne petit-déjeuner inclus. Avec ses 300 lits (340 si on compte les lits réservés aux étudiants Erasmus) et 65 chambres pour 2 à 16 personnes, l'auberge Simenon est la plus grande du pays.