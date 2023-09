A Liège en 2027, un nouveau quartier "ICADI"

Un nouveau quartier va se construire à Liège à proximité de la gare des Guillemins. L’ancien ICADI a été vendu à un promoteur privé. Il va y construire une rue avec 117 logements, une crèche, une brasserie et des résidences d’artistes.

Tout ceci se passe dans la zone vague pas très jolie entre les nouveaux bâtiments des finances et l’arrière des maisons de la rue Albert de Cuyck. Il y a là l’ancien ICADI, qui n’est plus une école. Tout ça appartient à la Ville et à la SNCB. La Ville a lancé un appel à intérêt. Le promoteur liégeois Gabriel Uhoda s’est associé à un bureau d’architectes danois. Ensemble, ils ont gagné l’appel à intérêt lancé par la Ville.

Le promoteur et le bureau d’architectes comptent tout transformer. "Cet endroit est très intéressant parce qu’il est très compliqué" sourit l’architecte Barbara Wolff. "Par exemple, quand on revient de la gare, on a vue sur l’arrière des maisons. Là, nous allons compléter le bloc avec de vraies façades".

L’architecte va remplir cette rue, la rue Jean Gol, de maisons individuelles. Les bâtiments existants de l’ICADI seront conservés. Il y aura des appartements, une brasserie, du commerce, une crèche et des résidences d’artistes.

"C’est un lieu dont il était temps de s’occuper" reconnaît Maggy Yerna, l’échevine du développement économique et territorial et de la Régie foncière. "On avait un bâtiment situé de manière idéale pour faire la transition entre l’ancien quartier et le nouveau qui tourne autour de Paradis Express. C’est un bâtiment de la Ville, délaissé de sa fonction scolaire. Nous ne voulions pas le laisser à l’abandon".

Le nouveau quartier devrait sortir de terre en 2027. Les artistes qui occupent pour l’instant l’ancienne école devront s’en aller d’ici deux ans.