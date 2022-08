A Liège, des immeubles vides éclairés la nuit… Gaspillage ?

A Liège, les habitants constatent qu’en ville, des locaux vides restent éclairés la nuit parfois pendant plusieurs jours voire plusieurs mois.

"Des lumières régulièrement oubliées" au campus Guillemins de la haute école Helmo

C’est le cas à la haute école Helmo, rue de Harlez. Un riverain constate sur Facebook que les lumières sont "régulièrement oubliées" dans le bâtiment du campus des Guillemins. Et parle de "gaspillage affligeant". Contacté, Philippe Therer, directeur du département économique à l’Helmo explique que paradoxalement, "le bâtiment est équipé de capteurs de mouvement pour faire des économies en matière d’éclairage. Il n’est donc pas normal que les locaux soient illuminés la nuit. Il faut identifier la cause. Le système a pu être déclenché par un chat ou un rongeur ou la programmation de l’éclairage a pu être faussée. Autre possibilité : un ouvrier qui change les paramètres d’éclairage. Sans compter, parfois, des activités en soirées ou une erreur humaine. D’habitude, on y remédie rapidement mais en période de vacances, le délai est plus long."

En matière de gaspillage, le riverain évoque aussi une climatisation qui tourne 24 heures sur 24 quand l’école est fermée. Le directeur du campus explique qu'"ici, il s’agit de refroidir les locaux avec la canicule. Et d’empêcher toute surchauffe de l’infrastructure informatique. Les locaux ne peuvent pas dépasser une certaine température pour protéger les serveurs et éviter que le système explose."

Des bureaux éclairés en nocturne au Paradis Express des Guillemins