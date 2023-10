A Liège, des employés de la Médiacité payent 850 euros par an de frais de parking pour aller travailler

Des frais de parking qui peuvent s’élever jusqu’à 850 euros par an pour les employés de la Médiacité. Le syndicat CNE (Centrale nationale des employés) entend faire changer les choses. Il revendique la gratuité du parking pour le personnel en justifiant notamment qu’il y a tout un étage de parking qui est la plupart du temps inoccupé. Cela fait un an que les discussions autour de cette problématique ont été entamées avec la direction du centre commercial. Mais du côté du gestionnaire de la Médiacité, on rétorque que c’est à chaque enseigne de gérer cette politique de parking pour ses employés et que cette question ne relève pas de sa responsabilité.