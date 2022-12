A Liège, de l’eau coule sur les archives de la justice

De l’eau coule sur les archives de la justice à Liège ! L’affaire a été soulevée au Parlement fédéral par le député écolo Nicolas Parent. A Liège, certains des locaux où la justice entrepose ses dossiers ne sont pas étanches. C’est un gros problème qui n’a pas encore de solution.

Des goulottes et des tonneaux pour récupérer l'eau

L’eau détruit le papier. Elle permet aux moisissures de se développer. Les laisser cohabiter n’est jamais une bonne idée. Pourtant, quand il est allé jeter un œil dans les locaux des archives de la justice à Liège, le député Nicolas Parent a eu du mal à croire ce qu’il voyait : "je me suis rendu dans les sous-sols, là où sont stockées les archives judiciaires : des dossiers que les justiciables ou des magistrats pourraient devoir consulter. Dans ces sous-sols, j’ai vu des goulottes, des tonneaux pour récupérer l’eau, des fissures et des écoulements d’eau sur les archives directement !"

Le directeur liégeois des Archives de l’Etat, Michel Trigalet, connaît ce problème d’infiltration d’eau au palais de justice. "Tout le bâtiment ne pose pas problème, ni toutes les archives, mais certaines zones des locaux de conservation sont humides et ça, ce n’est pas bon du tout pour la conservation. Des documents commencent à moisir légèrement. Ce n’est pas encore la catastrophe, mais ça va le devenir."

Au Parlement, à la question du député, le ministre de la justice a répondu que c’est très compliqué et qu’il faudrait "détruire les bâtiments pour en refaire l’étanchéité par-dessous" ! Ou alors, il faut déplacer les archives et avant de les déplacer, les trier. Tout ça se paie et la justice est pauvre. Mais les laisser se dégrader pour les restaurer plus tard coûtera encore plus cher.