A Libramont, Liam, 16 ans crèe sa propre marque de vêtements

Liam passe pratiquement tous ses loisirs à peaufiner son projet : "on ne se rend peut-être pas compte mais devoir designer, mettre en fiche produit, tout ça prend énormément de temps et de travail! " A 16 ans, on peut dire que le jeune Libramontois a les pieds sur terre… " Je veux vraiment faire les choses bien, pas faire trop vite, comme ça, ça peut durer le plus longtemps possible dans le temps. C’est vrai que je ne me suis pas lancé dans le plus facile dès le début mais il y a toujours une petite chance que ça aille vraiment bien et que ça puisse continuer ! "

https://basic-sapp.myshopify.com/collections/

https://www.instagram.com/basic_sapp/