À Lessines, l’histoire merveilleuse de Marie-Rose Carouy

C’est à Brugelette, en province de Hainaut, que Zélie Carouy voit le jour, le 23 septembre 1851, issue d’un couple de condition modeste, uni et pieux, Jean-Ghislain et Julie-Louise, née Paliez. Alors qu’elle a 20 ans, Zélie entre en qualité de domestique au château de Brugelette, chez le baron Adrien Goffinet, homme de confiance du roi Léopold II…

Auparavant, Zélie s’est déjà montrée attentionnée pour celles et ceux qui souffrent, n’hésitant pas à prodiguer des soins aux malades du village qui lui en font la demande, jouant la garde-malade si c’est nécessaire, même au sein de la famille Goffinet. Elle écrira dans ses carnets :