À Lessines, ce Vendredi Saint 2022 : 70e anniversaire des Pénitents d’une tradition vieille de près de 550 ans… au moins !

À défaut de preuves écrites, il est concevable que ce soit l’amalgame progressif de tout ou partie de ces traditions qui a donné naissance à la tradition du Vendredi Saint lessinois, d’autant que vers la fin du XVIIe siècle, un nouveau pas sera franchi… En 1684, dans un semainier de l’église, on découvre, pour la première fois, la phrase suivante : " L’office se fera aussi comme de coutume et […] au soir on fera la procession par la ville avec l’image de Notre Seigneur ". Le rite s’est donc extériorisé et amplifié.