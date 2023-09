A Las Vegas, Lady Gaga chante "Born This Way" en soutien aux personnes transgenres et à leurs droits

Lady Gaga est une fervente supportrice de la communauté LGBTQIA +. Elle défend régulièrement leurs droits et ce, depuis le début de sa carrière. Elle s’est longtemps battue pour que le mariage pour tous soit autorisé aux États-Unis et a même été récompensée par l’Alliance gaie et lesbienne en recevant deux GLAAD Media Awards en 2010 et en 2012.

Ce n'est donc pas étonnant si, lors d’une de ses sessions de "Jazz & Piano" à Las Vegas, elle a dédié son titre "Born This Way" aux personnes transgenres, comme le raconte Billboard. Avant de se lancer dans la chanson, elle a déclaré : "J’ai quelque chose à dire concernant les droits des personnes transgenres dans ce pays", faisant écho aux dernières lois américaines concernant la transidentité. Par exemple, l’accès aux traitements médicaux est restreint aux mineurs transgenres, notamment en Floride. Si la famille d’un mineur transgenre bafoue la loi et le laisse prendre des médicaments hormonaux, alors c’est considéré comme de la maltraitance infantile et la justice pourrait le retirer temporairement du domicile.

Et ce n'est qu'un exemple. Les militants queer estiment que ces lois, toujours plus nombreuses au fil des années, sont des atteintes aux droits des personnes transgenres. C’est pourquoi Lady Gaga a voulu prendre la parole. "Quand tu as quelque chose à dire, tu dois le dire haut et fort, non ?", a-t-elle dit. "Et parfois, on entend les gens dire des choses comme : "Je ne sais pas toujours quoi dire". Alors écoutez juste. Ne dites rien. Écoutez les histoires de vraies personnes", a-t-elle ajouté, au milieu de sa chanson.

Son public a salué sa prise de position en la couvrant d'applaudissements. Pour rappel, la chanson "Born This Way" est un hommage à l’acceptation de soi, et vise à s'aimer peu importe d'où l'on vient ou qui l'on est. Les paroles mentionnent directement la communauté LGBTQIA + : "No matter gay, straight, or bi', lesbian, transgender life I’m on the right track, baby, I was born to survive" ("Peu importe gay, hétéro ou bi, lesbienne ou transgenre, je suis sur la bonne voie bébé, je suis né pour survivre").