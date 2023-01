A Las Vegas, la tech à l'affût des précieuses minutes libres des consommateurs.

Du 5 au 8 janvier 2023, le Consumer Electronics Show (CES) va avoir lieu sur plus de 18 hectares, des stands dans les hôtels aux espaces extérieurs dédiés aux voitures. Ce salon devrait être celui du retour en masse des exposants et investisseurs après deux éditions compromises par la pandémie. En 2021, il s'était tenu en ligne. Et en 2022, "il y avait de grandes salles vides, le CES était l'ombre de lui-même", rappelle Avi Greengart.

L'analyste de Techsponential se réjouit à l'idée du "retour des foules, des difficultés à circuler et des réunions à huis-clos. Tout ce qui fait un salon professionnel !". Au programme de cette année, beaucoup de véhicules connectés (voitures en quête d'autonomie, bateaux et avions électriques, machines agricoles connectées), des gadgets gonflés à l'intelligence artificielle et une nouvelle catégorie : le Web3, c'est-à-dire la nouvelle génération d'internet, qui comprend le metaverse "On va avoir l'impression d'être dans un salon automobile", prévient Kevan Yalowitz, directeur des logiciels chez Accenture.

Les organisateurs ont annoncé avoir vendu tous les stands disponibles au West Hall, l'espace dédié aux constructeurs et fournisseurs. Ces entreprises vont mettre en avant leurs logiciels, prédit Kevan Yalowitz. "Nous pensons que d'ici 2040, environ 40% de tous les véhicules sur les routes auront des systèmes d'exploitation informatiques qui peuvent être mis à jour à distance".