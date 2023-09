A Lahage-Tintigny, la Laine des coccinelles fête ses 10 ans

Il y a 10 ans déjà qu’à Lahage-Tintigny, Ygaëlle Dupriez a décidé de transformer de la laine provenant d’éleveurs de moutons habitant la région. Elle a ainsi créé sa marque : « la Laine des coccinelles », de la laine 100% locale. Elle a démarré avec un éleveur de son village, Patrice Rampanelli de la bergerie du Gros Cron à Lahage. Aujourd’hui, Ygaëlle Dupriez se fournit également chez trois autres éleveurs en France. Des éleveurs qu’elle connaît bien : « Je connais les éleveurs, je vais à la tonte ou juste après la tonte pour choisir vraiment la laine et ensuite, je fais faire par différentes entreprises, toutes les opérations de transformation de la laine, à partir du lavage qui est réalisé à Verviers, jusqu’au filage, feutrage, tissage, etc., et en général la toute dernière opération de teinture, de couture, etc. Je la fais moi-même. »

Ygaëlle Dupriez travaille avec des entreprises en Belgique et en France, et une en Allemagne. « Ce n’est pas simple parce que quasiment toutes les entreprises textiles en Belgique et en Europe ont délocalisé en Asie, donc c’est parfois très difficile de trouver la bonne entreprise qui peut faire telle ou telle transformation » .

En 10 ans et en chiffres, « la Laine des coccinelles », c’est « à peu près 6000 kg de laine transformée, 25 produits arrivés au fur et à mesure du temps : 7 fils à tricoter en plein de couleurs, gants, mitaines, bonnets, chaussettes, sacs carrés, sacs ordi, feutre beige, feutre rouge, tissus rasés et grattés, sacs isothermes, carpettes de bain, maniques, semelles, sacs à tambour, nappes cardées, nappe aiguilletée, laine lavée, créations uniques ».

Pour fêter ses 10 ans, « la Laine des coccinelles » organise une fête de la laine, le samedi 7 et dimanche 8 octobre, dans son atelier à Lahage. Au programme, des ateliers divers, des expos, une conférence, un spectacle et bien entendu des visites guidées et des démonstrations des étapes de la transformation de la laine à la bergerie du gros Cron à Lahage. Infos et réservations sur le site « coccinellesetcompagnie.com »

Dans cette interview audio, Ygaëlle Dupriez nous présente les particularités de sa laine.