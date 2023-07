À la veille du vote, quels seront les grands défis de la future présidence du GIEC ?

Le Président du GIEC a tout de même une marge de manœuvre assez étroite car s’il peut apporter des pistes pour endiguer le réchauffement climatique, il n’est pas directement prescripteur. Autrement dit, il ne peut pas prescrire telle politique publique plutôt que telle autre. Ce choix reste le domaine souverain des Etats. Il ne prend pas part, non plus, aux négociations politiques.

Est-ce la raison pour laquelle le GIEC, aussi fiable soit-il, n’ait pas réussi à freiner les changements climatiques ? Doit-il passer à la vitesse supérieure ?

Créés depuis 35 ans, le GIEC et le rôle de son président devraient, de l’avis de certains experts évoluer. C’est la conviction de François Gemenne : "on se rend bien compte aujourd’hui que le climat n’est pas un simple problème d’environnement qui affecterait seulement les écosystèmes, mais que tous les grands enjeux politiques, sociaux, économiques vont être touchés par le changement climatique. Donc, il me semble qu’il y a, à la fois, de nouveaux champs à couvrir et que le format des rapports gagnerait à être plus souple, plus maniable, plus directement en prise avec le débat public. Du coup, le rôle de son président aussi devrait changer. Il devrait suggérer ces évolutions, étant entendu que le GIEC reste une organisation intergouvernementale. Et donc ce sont les gouvernements qui commandent les rapports et qui décident du format de ces rapports."