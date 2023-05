À la veille des vacances d’été, comment prévenir les mutilations génitales féminines ?

Au cours de cette campagne, le GAMS désire également mettre en avant l’importance de l’éducation dans ce combat contre les mutilations génitales infligées aux femmes. Pour Halimata Fofana, autrice et réalisatrice franco-sénégalaise, également marraine de cette campagne de prévention et victime d’une excision à l’âge de cinq ans, l’école a été un moteur de "nourrissage" et de remise en question, qui lui a permis de briser le tabou et de prendre conscience de ce qu’elle et son corps ont traversé.

L’éducation a permis à Halimata Fofana de verbaliser son vécu : "Le combat a commencé par parler, par mettre des mots. Par oser dire." Des mots qu’elle a concrétisés dans un documentaire, À nos corps excisés, et couchés sur papier dans deux récits à dimension autobiographiques, Mariama, l’écorchée vive et, tout récemment, À l’ombre de la cité Rimbaud.

C’est ce dernier roman qu’Halimata Fofana et le GAMS utilisent aujourd’hui comme outil de sensibilisation dans des classes de secondaires, de la quatrième à la sixième année. Le livre, accompagné d’un clip vidéo, permet d’ouvrir la parole avec les plus jeunes, femmes et hommes, et de casser un schéma qui se répète bien souvent de génération en génération. "Je dis souvent que, sur le corps, j’ai la trace de l’ignorance. Je vais mourir avec cette trace. C’est un trauma et je dois dealer avec ça", confie Halimata Fofana. "Et ça ne peut plus se reproduire avec les générations qui suivent."