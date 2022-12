Le cidre de glace, c'est la Rolls-Royce du rayon, en raison de sa matière première. "Vous allez faire des émules avec ce cidre rare né d'une cryocentration de pommes et de coings des Hautes-Alpes", promet la sommelière. On ne parle même plus de cidre mais d'une liqueur intensément gourmande et longue en bouche. "L'acidité naturelle du coing et des pommes d'altitude équilibrent incroyablement la 'sucrosité' du cidre. On vous promet une explosion de saveurs aux côtés d'une pâte persillée et un instant inoubliable sur une bouchée de foie gras, gingembre confit et pain d'épices croquant."