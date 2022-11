À la Saint-Nicolas, pensez aux jouets de seconde main pour limiter la crise

À Rochefort, le magasin " La poule aux jeux d’or " a par exemple mis en place un système qui a fait des adeptes depuis son lancement en septembre. Le deal est simple : vous venez au magasin avec votre jeu de société et vous recevez un bon d’achat en contrepartie.

Anne-Cé Paul, la responsable de " La poule aux jeux d’or ", appelle ça le " pouly-troc ". Pour la gérante, cet échange profite à tout le monde. " La situation économique est un peu morose ", constate-t-elle au micro de Matélé. " Je sens que les gens sont inquiets. Donc, je me suis demandé s’il n’y avait pas moyen de redynamiser un peu tout ça, de permettre à tous d’avoir accès à des jeux de société et au bonheur qu’ils procurent. C’est important de donner l’opportunité à tous de continuer à jouer et à en tirer les bénéfices. "

>> Le reportage complet de Matélé : " Je ne voulais pas que cela ressemble à une brocante "

Du côté de Wavre, Olivia et Bertrand ont repris " Les Idées Bleues ", un magasin de jeux, jouets et livres pour petits et grands, dans l’optique d’ouvrir un commerce plus éco-responsable. Quatre ans plus tard, le couple propose près de 8500 références, jeux de société et jouets confondus, mélangeant des produits européens et locaux.

Au fur et à mesure, un service de seconde main est également venu compléter l’offre. " On essaie de récupérer un maximum de jouets et de jeux ", précise Bertrand Genin, co-responsable du magasin, au micro de TV Com. " Aujourd’hui, ça marche très bien avec les jeux de société et ça part très vite, on remarque une attente par rapport à ça. Pour les jouets, on en reçoit de plus en plus mais c’est encore assez calme. Donc on invite les personnes à ramener leurs jeux et jouets, ici, au magasin. "

Un service de location avec option d’achat a également mis en place par le magasin pour certains jeux.