Á la retraite et désormais pêcheur, Fábio Coentrão suspendu très en retard par la fédération portugaise de football

Fábio Coentrão s’est éloigné des terrains de football depuis un peu plus d’un an et le début de sa retraite. L’ancien international portugais a terminé sa carrière à Rio Ave après plusieurs pauses dans celle-ci. Mais un dossier restait en suspens pour Coentrão à la suite d’incidents survenus en avril 2021 lors d’une rencontre opposant Boavista à Rio Ave.

L’ancien Madrilène (il a évolué au Real Madrid de 2011 à 2018) a été reconnu coupable d’injures et a donc reçu une sanction d’un match de suspension et 850€ d’amende. S’il paiera sans doute cette dernière, il aura quelques difficultés à purger la première… D’autant qu’il vit bien loin des terrains désormais, reconverti dans un tout autre domaine : la pêche. Lui qui avait l’habitude de suivre son papa pour aller pêcher enfant, est retourné dans ce monde-là depuis un an et demi désormais.

Et ce jugement très tardif rendu un peu ridicule par la retraite du joueur montre surtout que parfois les jugements peuvent être très longs, surtout quand il y a des appels, comme dans ce cas-ci.