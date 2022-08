A la rentrée, les facteurs devront laver leurs véhicules

A partir du 1er septembre, les facteurs devront laver eux-mêmes leurs camionnettes. Bpost ne peut plus se permettre de faire appel à une société de nettoyage, " depuis la crise covid, le nombre de colis et de lettres a baissé. Des emplois étaient menacés. On était obligés de prendre cette décision ", explique la porte-parole de Bpost.

Deux fois par mois

Les facteurs ont plus de temps disponible. Trente minutes seront donc dédiées dans leur horaire au nettoyage de leurs véhicules. Deux fois par mois, ils devront s’assurer que l’intérieur, les vitres et les jantes sont propres, " tout est pris en considération sur le lieu de travail. Du matériel et des explications seront mis à leur disposition ", ajoute l’entreprise.

Comment réagissent les facteurs ?

Le changement est plutôt bien accueilli " sur le papier " par les syndicats. Ils rejoignent la direction sur le fait que cela permettra de sauvegarder de l’emploi. D’autant plus que les facteurs se chargeaient déjà du nettoyage, il y a quelques années. La seule crainte est le " timing ". Les 30 minutes suffiront-elles pour rendre leurs camionnettes impeccables ? Le syndicat chrétien n’en est pas certain, " une demi-heure, c’est suffisant pour des professionnels du nettoyage. Le calcul a été fait de cette manière. Il faudra donc voir si cela convient aux facteurs ", réagit Stéphane Daussaint, responsable général CSC-Transcom.