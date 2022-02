A la rencontre du singe le plus rare du monde, le gibbon skywalker

Pour leur venir en aide, une rock star chinoise et un scientifique ont entrepris de créer des liens entre eux par l’amour, l’imagination et la chanson. Ils ont élaboré un ingénieux système de son extérieur amplifié par des haut-parleurs et de microphones pour connecter les Gibbons vivant à de grandes distances l’un de l’autre. Un karaoké géant pour les singes en quelque sorte !!!