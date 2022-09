A la rencontre des oiseaux migrateurs à l’Aquascope de Virelles ce premier week-end d'octobre

Chaque année, quand le temps s’adoucit à l’approche de l’hiver, on peut apercevoir dans le ciel des centaines d’oiseaux s’envoler vers des contrées lointaines, là où la nourriture n’est pas à manquer. L’Aquascope de Virelles souhaite célébrer ce spectacle, quand les oiseaux traversent le ciel, superbement coordonnés comme guidés par un chef d’orchestre. Ainsi, c’est en son sein, à Chimay, que sont accueillies les "Journées européennes de la migration" en collaboration avec Natagora, asbl de protection de la nature. Un week-end au programme riche pour observer et mieux connaître les oiseaux migrateurs et sensibiliser au besoin de protéger leur environnement.

Au programme :

Tout le week-end, à l’Aquascope Virelles, une permanence " Observation des oiseaux migrateurs " est mise en place. Des passionnés d’oiseaux seront présents pour répondre aux questions des participants tout en permettant de découvrir à la longue-vue les oiseaux présents sur les nouveaux îlots créés l’hiver dernier au sein de l’étang.

Le samedi à 16h30, une conférence d’Alain Paquet vous plonge dans la vie des oiseaux migrateurs et sur les formidables distances parcourues pour rejoindre leurs zones d’hivernage ou de reproduction. Le dimanche, dans la matinée à Gonrieux (Couvin) cette fois, une balade guidée par Thierry Dewitte est organisée. La promenade " La migration des oiseaux " parcourt la campagne environnante, cultures et bocage, à la recherche d’oiseaux en halte. Moyennant le prix d’entrée à l’Aquascope, il est possible d’assister à la rencontre et l'exposé de Gérard Frola, coordinateur de la formation photo nature de Natagora ainsi que de visiter l’exposition des élèves de la formation photo nature de Natagora.

Plus d’informations

Aquascope de Virelles

Rue du Lac 42, 6461 Chimay