A la rencontre des démunis au Cap, sur le terrain : Meryame Kitir ou la liberté d’être soi-même

Issue d’une famille marocaine, Kitir est née à Maasmechelen (Limbourg), où son père travaillait à la mine. "Il n’a jamais appris le flamand, il nous parlait en arabe", raconte la ministre, qui ne se sent, elle-même, pas à l’aise en français. Elle n’avait que deux ans quand sa maman est décédée.

"J’étais la septième de onze enfants. Mon père s’est remarié, mais il a joué un rôle clé dans notre éducation. Nous étions pauvres et j’avais honte de devoir porter les vieux vêtements de ma sœur aînée, j’étais triste de ne pas pouvoir faire de hobbys. Mais mon père était très ouvert d’esprit. Certaines filles musulmanes devaient se changer dans les toilettes de l’école, avant de rentrer chez elle. Mon père, lui, nous laissait être nous-mêmes. Il disait qu’il était venu en Belgique pour qu’on ait toutes les opportunités possibles et qu’il fallait les saisir."

A l’usine Ford à Genk : "Tu apprends à te faire respecter"

Apres l’école, Kitir brave les remontrances de sa famille. "Mon père est décédé de la silicose quand j’avais 18 ans. Il y avait des tensions dans ma famille et j’ai décidé de partir. Je n’étais pas mariée et tout le monde pensait que j’allais finir dans la rue."

La jeune fille de 19 ans est engagée par l’usine Ford de Genk. "Je peignais les voitures à la chaîne et très vite, j’ai commencé à travailler à mi-temps pour le syndicat. J’ai été élue déléguée en 2000. A l’époque, tous les ouvriers me sifflaient comme si j’étais un morceau de viande. Quand je me suis plainte, le responsable du syndicat m’a dit, 'tu apprends à te faire respecter ou tu démissionnes !'. Mais je ne suis pas du genre à abandonner. Finalement, nous sommes devenus comme une famille à l’usine. Je me souviens en particulier d’un ouvrier de 50 ans, qui s’est effondré en pleurs, en me racontant ses problèmes, alors que j’étais toute jeune. J’ai appris qu’il suffit d’écouter les gens pour les aider".

En 2007, le parti socialise flamand lui propose la seconde place sur sa liste nationale : il n’y avait aucun ouvrier parmi ses 50 députés et le parti voulait devenir plus représentatif. "A l’époque, je ne savais même pas qui était Premier ministre ! En dehors du droit du travail, la politique ne m’intéressait pas. J’étais contente de ma vie et j’ai beaucoup hésité. Mais finalement, j’ai accepté, pour représenter mes collègues de l’usine Ford, où j’ai continué à travailler, un jour par personne, jusqu’à sa fermeture en 2012".

Kitir a fait voter deux textes législatifs, en faveur des ouvriers. "Je suis aussi fière de l’impact que je peux avoir sur le terrain comme ministre. C’est plus visible qu’en Belgique. Le budget de la Coopération est faible mais chaque goutte compte "

"Retourne au Maroc" lui lance un député

Pendant son enfance dans l’environnement multiculturel des mines du Limbourg, elle n’a pas souffert du racisme. "Mais j’étais triste que mes amis garçons n’aient pas accès aux dancings." Au Parlement, en 2016, un député du VLD, Luk Van Biessen, lui lance "Retourne au Maroc !" pendant un débat (il s’est ensuite excusé).

"Le racisme est plus présent qu’on ne le pense. Tous les jours, je subis des attaques personnelles et racistes sur Twitter, de la part d’une minorité de gens frustrés et qui ont peur de perdre leur niveau de vie. Les hommes politiques doivent regagner leur confiance".

Cette femme sans enfants, qui s’est détachée de la religion, qui aime danser et écrire des poèmes, ne se voit pas comme un porte-drapeau. "Je ne veux pas être mise dans une boîte. Mais si je peux inspirer les gens à se sentir libre d’être eux-mêmes, je suis contente !".