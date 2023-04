À la rencontre de Mae Capone, alias Lady Scarface, et de ces autres femmes de la pègre

La place de Mae dans ce clan très soudé et puissant n’est pas évidente : elle ne parle pas un mot d’italien, les nombreux frères et soeurs d’Al et la mère sont constamment présents. Les femmes portent la dignité de ce clan et en sont le ciment. Al est dépendant de son épouse, qui est une sorte de madone pour lui. Les gangsters ont besoin de femmes qui soient dévouées, présentes, mais surtout inconscientes des vies qu’ils mènent.

Johnny Torrio, blessé par balles, cède la place à Al Capone. Le couple va vivre dans un faste extravagant. Mae prend donc conscience relativement tôt des activités de son mari, mais elle pense incarner une certaine droiture et moralité, et être une épouse et mère sans histoire.

"C’est ce qui fait le côté précieuse ridicule, à la fois des femmes de dictateurs que j’avais étudiées précédemment et à la fois des femmes de ces gangsters de la mafia", explique Diane Ducret. "On pourrait penser que c’est de la naïveté, de l’aveuglement, de la stupidité. Mais c’est une sorte d’amour fou et de dévotion. Pour Mae Capone, Al est un bienfaiteur, un Robin des Bois, qui saisit aux riches et au gouvernement, rend un service public, donne des fonds de pension aux veuves de policiers qu’il fait tuer."

"Il n’y a rien dans ce monde dont nous puissions avoir honte", dira Mae. On peut parler dans son cas de complicité passive.