A la rencontre de ceux et celles qui ont recours au 'secret' pour soigner

"C’est absolument pour tout. C’est une formule très générale. C’est une prière. Ma gamine, elle s’est brûlée avec le feu, elle était toute petite. Eh bien, on a fait le secret. Tip top. Les brûlures, ça, ça marche. On a castré un cheval, une fois, il saignait, il saignait. J’ai eu un cousin au téléphone, il a fait le secret. Plus rien."

Au détour d’une rencontre dans un pâturage des Franches Montagnes, de quelques cafés et d’un souper entre ami·e·s à Lausanne, on réalise que la pratique du secret est répandue.

"C’est une espèce de prière, clairement une consonance chrétienne. Ce n’est pas très long, 5-10 minutes comme ça. Je ne reste pas au téléphone. […] Si je sens que ce n’est pas passé, je refais. Je sens. Je le sais. J’ai une espèce de pression dans la tête… des frissons… Si je fais le secret pour quelqu’un qui a été brûlé, je sens très fort le feu en moi, j’ai chaud, je transpire. "

Mais pour savoir comment ça fonctionne, quels sont les usages, les expériences et les sensations de ceux et celles qui détiennent le secret, il s’agira de boire quelques cafés de plus, attablé dans les cuisines de villas ordinaires en périphérie de Delémont ou Porrentruy, pendant qu’à la télé un match oppose Rafael Nadal à Roger Federer.

Et de se demander, au final, si la pratique du secret est véritablement si innocente que ça.