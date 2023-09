A la redécouverte du combo de musique doo-wop : Les Cooper and The Soul Rockers

Remontons le temps, à la découverte de ces disques oubliés, de ces artistes bien trop méconnus, et de ces labels au destin, parfois, insolite. Dans les méandres du petit label de Harlem Enjoy Records, à la redécouverte du combo de Les Cooper qui fut chanteur, compositeur et manager et des Soul Rockers.

Nous sommes à Harlem, l’un des quartiers de Big Apple, au cœur des sixties, dans le foyer de la culture afro-américaine. Enjoy Records, coincé entre la 125e Rue et la 8e Avenue, est à la fois un label et un magasin de disques (Bobby’Record Shop), qui, du début des années 60 jusqu’aux années 80, va faire le bonheur des amateurs de bonne musique. Le patron s’appelle Bobby Robinson et il possède déjà une solide expérience dans l’édition musicale. Depuis les années cinquante, Bobby Robinson, a lancé plusieurs signatures discographiques dont Red Robin et Fire Records. Enjoy est le conglomérat de ces différents labels. D’abord spécialisé en blues, rhythm and blues et rock'n'roll, Enjoy va s’ouvrir à d’autres courants musicaux et enregistrera autant les grands noms du genre comme King Curtis ou Elmore James que les précurseurs du hip-hop comme Grandmaster Flash and the Furious Five à la fin des années 70.