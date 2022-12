À la recherche du Lagopède alpin, un oiseau blanc comme neige

“Le jardin extraordinaire” part à la découverte des Alpes et de sa faune. Parmi les diverses espèces résidant dans cette chaîne de montagnes se trouve le Lagopède alpin, un oiseau difficile à apercevoir par son plumage…

Les Alpes constituent une masse naturelle des plus imposantes avec ses 1200 kilomètres de long et ses 150 de large. Tanguy Dumortier nous emmène dans l’épisode “Formid’Alpes” du “Jardin Extraordinaire” à la découverte des différentes espèces peuplant ce lieu aussi riche qu’extraordinaire. Parmi les divers animaux qui y vivent, on retrouve le Lagopède alpin. Ces oiseaux sont difficilement visibles par la blancheur de leur plumage dans ce décor enneigé. Pour pouvoir en apercevoir quelques-uns, il faut l’aide d’un spécialiste en la matière.