A la recherche du corps de Saint-Hubert sous la basilique

Les restes du corps du Saint-patron de la chasse et de la nature se trouvent-ils sous la basilique de Saint-Hubert ? En tout cas, un passionné d’histoire, Richard Gruslin, pense avoir découvert la localisation de son caveau sous la crypte de la basilique… Et cela grâce à des radars et puissants détecteurs. Pour en avoir le cœur net, le bourgmestre de Saint-Hubert, Pierre Henneaux estime que ce serait bien que des scientifiques puissent aller vérifier via une caméra et un drone. Une information révélée par l’Avenir. Reste maintenant à convaincre l’agence wallonne du patrimoine à investiguer ou non.