A la recherche des origines de l’amour avec Yann Queffélec

Je cherche la note juste

Maud est une jeune fille réservée de 15 ans, élevée dans un village non cadastré des Sévènes. Les mots de Maud sont simples, peu nombreux, et pourtant ils nous accompagnent dans son intériorité complexe au fil du roman. Un langage qui correspond à la vérité du personnage. Elle est "cette petite voix" que l’auteur "veut glisser dans l’oreille du lecteur pour qu’il ne puisse plus se passer de l’écouter". La voix de Maud est claire et puissante, elle cristallise une féminité mystérieuse…