À la recherche des autrices perdues : quelle place pour les femmes dans les cours de littérature en Belgique ?

Cette stratégie de différencier les femmes n’est pas nécessairement misogyne, elle peut aussi être utilisée pour rendre visibles les autrices. C’est notamment la démarche adoptée par des maisons d’édition contemporaines qui créent des collections dédiées uniquement aux textes de femmes comme Femmes de lettres oubliées aux éditions belges Névrosées ou Œuvres du matrimoine, qui a été lancée le 19 janvier 2022 chez Librio.

C’est aussi la méthode que j’ai employée lorsque j’ai compté les autrices présentes dans les programmes des universités. J’ai utilisé le genre comme un outil d’analyse qui m’a permis d’identifier les inégalités de traitements entre les auteurs et les autrices dans l’enseignement de la littérature. Mais cette méthode, en construisant deux groupes imperméables, les "hommes" et les "femmes", renforce la différence et la binarité entre les genres.

Ériger "les femmes" en groupe homogène masque les individualités : les inégalités ne sont pas seulement genrées. En effet, les femmes ne sont pas toutes égales entre elles à l’heure d’entrer ou non dans le Panthéon de la littérature, les hommes non plus.

Dans les histoires littéraires, le genre est un critère de hiérarchisation des auteurs et autrices mais il n’est pas le seul critère non-littéraire. Les œuvres qui deviennent "classiques" et qui sont donc enseignées dans les universités, sont celles considérées comme "universelles". En observant de plus près ces œuvres "universelles", elles apparaissent pour la plupart masculines, blanches, hétérosexuelles et… françaises.

L’enseignement de la littérature en Belgique est surprenant : le modèle principal est celui d’une littérature centrale autour de laquelle gravitent des littératures périphériques, mineures. La littérature dominante et universelle est la française tandis que la littérature belge reste aux marges, et se positionne en tant que littérature dominée et singulière. En pratique, la littérature belge ne fait l’objet que d’un unique cours durant un seul semestre dans chaque université.

Le reste des cours est consacré presque uniquement à la littérature française. Une autrice belge a donc très peu de chances de se retrouver au programme d’un cours et ses chances diminuent encore si elle est racisée ou lesbienne. Ce que les étudiant·es apprennent à l’université en Belgique, c’est un canon duquel sont exclues ou marginalisé·es non seulement les femmes mais aussi les auteur·rices racisé·es, queer ou encore francophones (et parmi elleux, les Belges).

Les institutions universitaires sont responsables de la pérennisation de cette histoire littéraire masculine et excluante. Les facultés belges de littérature ne semblent pas s’être beaucoup intéressées aux théories queer, féministes et décoloniales.

Pourtant, une analyse critique du canon n’est pas seulement un acte politique et militant, elle permet aussi de questionner, enrichir et complexifier la connaissance de la littérature. Ce qui devrait être au cœur de la formation des étudiant.es de romanes.