"À la recherche de la jeunesse perdue": peut-on stopper le vieillissement ?

Une dizaine de scientifiques nous présentent ces innovations, même si elles ne sont pas encore développées à grande échelle : la metformine, ce médicament antidiabétique pour prévenir les pathologies liées à l’âge, un traitement de destruction des cellules vieillissantes (sénescence), la transfusion de sang d’une personne jeune sur une plus âgée, et encore une thérapie génique à travers une reprogrammation des cellules.

Mais, loin de ces scénarios aux allures de science-fiction, ils terminent par deux propositions pour activer les gènes de la longévité, et qui, elles, ne sont pas des médicaments, et qui ont prouvé leur efficacité et peuvent se pratiquer sans se ruiner : l’activité physique et le jeûne. Un essai clinique a été réalisé sur des patients. Durant 5 mois, on les a soumis à un jeûne de 5 fois 5 jours, avec un régime pauvre en sucres et en protéines, et à l’arrivée, il a été constaté qu’ils avaient déjà réduit leur âge biologique de 2 ans et demi !

