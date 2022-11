À la recherche de cosmétiques écologiques ? Voici 3 produits de "beauté verte"

La ligne de cosmétiques solides "Beauty Disrupted" a été co-fondée par deux Suédois, qui travaillaient dans l’industrie technologique et ont lâché leurs carrières quand ils ont appris que 80 milliards de bouteilles de shampoing et d’après-shampoing étaient produites chaque année dans le monde, que très peu sont recyclées, et que la plupart finissent dans la mer.

Les produits "Beauty Disrupted" sont créés de façon responsable. Tous les produits sont "zéro plastique" et contiennent une sélection minutieuse d’ingrédients doux, avec des fragrances 100% biologiques certifiées Ecocert, et des huiles reconnues pour leurs propriétés hydratantes et adoucissantes.

Pour les bénéfices, la marque en reverse 20% à des associations qui luttent contre le dérèglement climatique.