À la recherche d’un livre pour cet été ? Ces sites et applis vous aident à choisir

Tertulia

Cet été encore, il y aura des livres Àpour tous les goûts et toutes les envies. Les inconditionnels de Jhumpa Lahiri se laisseront tenter par son nouveau roman "Translating Myself and Others", tandis que les amoureux d’histoires vraies voudront emporter avec eux "We Refuse to Forget" de Caleb Gayle. Les plus indécis peuvent, eux, se tourner vers l’application Tertulia pour trouver le livre qui rythmera leur été.

Tertulia s’appuie sur un mélange d’intelligence artificielle et de curation humaine pour rassembler les discussions et recommandations littéraires que l’on trouve sur Internet. Mais aussi sur les réseaux sociaux, dans des articles de presse, des podcasts et des critiques de livres. Le but : proposer aux utilisateurs de l’application des ouvrages qui ont de grandes chances de leur plaire.

Pour obtenir ces recommandations personnalisées, les papivores doivent répondre à un questionnaire sur leurs habitudes de lecture et sur les personnes dont ils veulent avoir l’avis en matière de littérature. Il peut s’agir d’un critique littéraire mais aussi d’un écrivain, d’une célébrité et même d’un chef cuisinier. De quoi élargir ses horizons littéraires.

Tertulia est disponible gratuitement sur iOS.

Inkitt

Les vacances d’été sont la période idéale pour se plonger dans des best-sellers mais aussi dans des pépites littéraires méconnues du grand public. Inkitt est parfait pour les lecteurs souhaitant découvrir de jeunes plumes.

Ce site fonctionne comme une maison édition numérique : les écrivains en herbe peuvent y publier gratuitement leur manuscrit dans l’optique de recevoir des critiques de lecteurs aguerris. Les livres les plus populaires sont ensuite publiés par Inkitt sur différentes plateformes. Et il y en a pour tous les goûts : de la fanfiction sur Harry Potter jusqu’à la poésie en passant par les thrillers et les romans érotiques.

Les utilisateurs d’Inkitt se voient proposer plusieurs ouvrages en fonction de ceux dans lesquels ils ont précédemment lu (et apprécié). La plateforme leur recommande aussi des genres et des auteurs sortant des sentiers battus pour les aider à diversifier leurs lectures.

Inkitt est disponible sous la forme d’un site mais également d’une application, compatible avec iOS et Android.

The StoryGraph

Pour les fondateurs de The StoryGraph, "la vie est trop courte pour lire un livre dont on n’a pas envie". C’est pourquoi ils ont conçu une plateforme qui oriente les mordus de littérature vers des ouvrages correspondant à leur humeur. Les lecteurs doivent simplement répondre à des questions sur leurs préférences en matière de livres. Est-ce qu’ils souhaitent des ouvrages aux nombreuses péripéties ou plutôt ceux avec des personnages attachants ? Quels sont les éléments qui les rebutent le plus dans un roman ?

Une fois le questionnaire rempli, la plateforme génère automatiquement une liste de livres correspondant aux critères de chaque lecteur. Il peut les trier en indiquant son humeur du moment ou encore le nombre de pages qu’il est disposé à lire. Petit bonus : les papivores les plus méticuleux peuvent aussi en apprendre plus sur leur rapport à la lecture grâce à une série de graphiques détaillant leurs habitudes littéraires. De quoi les aider à ne pas alourdir leur valise avec des livres qui ne leur correspondent pas (et qu’ils ne liront probablement pas sur la plage).

The StoryGraph est disponible sous la forme d’un site mais également d’une application, compatible avec iOS et Android.

Read This Twice

Beaucoup de lecteurs choisissent le prochain roman dans lequel ils se plongeront en se basant sur les conseils d’un proche ou d’un professionnel du livre. D’autres préfèrent suivre les recommandations de célébrités comme celles de Barack Obama, de J.K. Rowling ou d’Oprah Winfrey. Toutes sont connues pour leur amour des belles lettres et se sont exprimées plusieurs fois sur les livres qui leur sont chers.

Read This Twice propose aux lecteurs en quête d’inspiration des listes de lecture approuvées par des personnalités telles que Bill Gates, Jennifer Lawrence, Arnold Schwarzenegger et Shonda Rhimes. Elles contiennent toutes des citations révélant ce que chaque célébrité aime dans les livres sélectionnés. Ainsi, Hillary Clinton apprécie particulièrement "Le Club de la chance" d’Amy Tan parce que ce roman lui "a ouvert les yeux, non seulement sur les traditions distinctes et spéciales de la culture sino-américaine, mais aussi sur la façon dont les femmes immigrées de différentes générations se sont adaptées et ajustées à la vie aux États-Unis".

De nombreuses listes de lecture thématiques sont également disponibles sur la plateforme Read This Twice pour aider les vacanciers à choisir les livres qu’ils emporteront dans leur valise cet été.

Read This Twice est disponible sous la forme d’un site Internet.