A la recherche d'un ancêtre commun à des tortues pas si muettes que ça

L'idée que "la communication acoustique est apparue chez un ancêtre commun aux lungfish et tétrapodes est intéressante et surprenante", relève John Wiens, professeur de biologie évolutionniste à l'Université américaine d'Arizona. Mais selon lui, les auteurs de l'étude n'ont pas "nécessairement fait la distinction entre ce qui relève de la production de sons par des animaux et ce qui est réellement de la communication acoustique".

Pourtant, comme l'explique le principal auteur de l'étude, les chercheurs ont comparé les enregistrements audio et vidéo des animaux pour vérifier dans quelle mesure ils correspondaient à des comportements donnés. Pour s'assurer ainsi que "ces sons sont utilisés effectivement pour une communication", a dit Gabriel Jorgewich-Cohen.

Le Pr. Wiens, qui a publié en 2020 une étude sur les origines de la communication acoustique chez les vertébrés, s'est félicité de ces nouvelles données concernant de nouvelles espèces tout en appelant à "des analyses plus rigoureuses".