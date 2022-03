A la poursuite des particules fines dans l’air que les Liégeois respirent

Pendant toute cette dernière semaine de mars, des volontaires sillonnent la ville, avec au dos un sac mauve. Ils sont piétons ou cyclistes, et plus rarement automobilistes. Ils transportent plusieurs boîtiers qui mesurent la présence de charbon noir, un élément issu des gaz d’échappement des véhicules automobiles, mais également des particules fines ou ultra-fines, parfois rejetées dans l’atmosphère par les appareils de chauffage domestique. Ils doivent parcourir un circuit déterminé, sur les boulevards, dans des rues plus étroites ou à travers des parcs publics. Ils sont géolocalisés, de façon à savoir précisément où et quand les concentrations sont nocives. Un écran leur permet, en temps réel, de voir si les taux correspondent à leur ressenti olfactif. Les pollutions sont parfois inodores…