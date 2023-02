A la pointe de la passion et de l’épée pour "La Vierge néerlandaise" de l’autrice Marente de Moor

Pour Gorian Delpâture, chroniqueur littérature étrangère, c’est "un roman passionnant sur l’art de l’escrime et sur l’histoire touchante de l’éveil amoureux d’une jeune femme. Et c’est aussi un livre sur la guerre et même les guerres. Un roman sur une jeune vierge armée d’un fleuret, une combattante venue d’un pays neutre, la fille d’un médecin pacifiste qui va se battre chez un allemand dans un pays aux mains du nazisme. Un livre à haute valeur symbolique."