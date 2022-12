À la piscine de Mouscron, on utilise l’intelligence artificielle pour éviter la noyade

Une aide bienvenue, car une noyade n’est pas toujours simple à identifier. "Beaucoup de gens pensent qu’une noyade, ça se passe un peu comme dans "alerte à Malibu", que les personnes crient et tendent les bras au ciel. Mais souvent les noyades sont silencieuses. Si une personne fait un malaise, elle coule droit, sans un bruit", explique le maître nageur.

"S’il y a beaucoup de nageurs dans le bassin, cela rend l’eau plus trouble, visuellement il peut aussi y avoir un problème. En ajoutant le bruit et la chaleur qui peut parfois faire perdre un peu de concentration aux sauveteurs, on comprend l’utilité de cette technologie. La machine peut avoir des soucis techniques ou tomber en panne mais elle ne fatiguera pas", conclut Laurent Vangenberg.