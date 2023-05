À la Philharmonie de Paris, des sacs à dos vibrants permettront aux sourds et malentendants de "vivre la musique de l’intérieur"

La directrice déléguée en charge de la responsabilité sociétale à la Philharmonie de Paris, Sarah Koné, a assuré que le dispositif serait gratuit pour les spectateurs qui bénéficieront toujours d’une réduction de 20% sur le prix de leurs billets.

Pas besoin de téléphone individuel pour se connecter à l’application disponible sur iPhone et iPad : dans ses salles, la Philharmonie contrôle les sacs à dos vibrants à l’aide d’une seule tablette.

Des concerts chansignés au programme de la saison 2023-2024

En parallèle du déploiement de ce dispositif, des spectacles adaptés aux handicaps auditifs seront proposés par la Philharmonie, qui dispose déjà d’alternatives pour différents handicaps.

"Trois concerts 'chansignés' et un spectacle pour enfants sur l’histoire de Babar, traduit en langue des signes", seront, en autres, au programme de la saison 2023-2024, a indiqué la responsable du pôle accessibilité de la Philharmonie, Helen Lamotte.

La Philharmonie de Paris propose également des ateliers de création et de composition musicale pour sourds ou malentendants et des cycles Aborder la surdité.

Les 8 et 9 décembre 2023, la Philharmonie organise un colloque, intitulé Au-delà du son : surdités et expériences musicales, qui interrogera les expériences musicales des personnes sourdes et malentendantes. Ce colloque se penchera notamment sur les outils et les méthodes qui existent en France et à l’étranger "pour inventer un parcours musical ouvert à ces publics".