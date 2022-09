À la Mostra, Harry Styles savoure le cinéma "sans penser au futur"

Profiter et "ne pas penser au futur" : la mégastar de la chanson Harry Styles a fait tourner les têtes lundi pour son arrivée sur le Lido de Venise, où il est venu présenter un film hors compétition.

Dès le matin, des dizaines d’adolescentes avaient pris place pour ne pas rater les premiers pas du chanteur britannique de 28 ans sur le tapis rouge, qu’il ne doit monter que vers 19 heures.

Imposantes bagues aux doigts et tailleur crème à fines rayures, l’ancien membre du boys band One Direction a auparavant débarqué à la Mostra à bord d’un bateau-taxi, avant de participer à la conférence de presse du film de sa compagne Olivia Wilde, où il tient le second rôle, "Don’t Worry Darling".