A La Monnaie, un Eugène Onéguine idéal

Nicolas Blanmont nous parle d’un Eugène Onéguine d’une précision dans sa mise en scène riche de sens à La Monnaie.

Après une Dame de Pique dont la mise en scène cherchait midi à quatorze heures en ouverture de saison, la Monnaie corrige splendidement le tir avec un Eugène Onéguine de référence qui marquera les mémoires. Il y a d’abord la direction musicale d’Alain Altinoglu, à nouveau intense, expressive mais subtile, avec un orchestre et des chœurs de la Monnaie en grande forme. Il y a aussi la mise en scène de Laurent Pelly qui peut, au premier abord, sembler très classique mais qui, en réalité, s’affranchit discrètement de la lettre de certaines didascalies pour arriver à l’os en respectant l’esprit de l’œuvre. L’action des deux premiers actes se déroule sur un plateau tournant de bois clair à un mètre environ au-dessus de la scène, mais qui peut se replier pour figurer un livre – lors de la fameuse scène de la lettre du premier acte – ou pour devenir, lors du fameux duel du deuxième acte, une sorte de passerelle suspendue dans les airs où Lensky et Onéguine s’affrontent. Au troisième acte, le palais de Saint-Pétersbourg est représenté par un grand escalier noir et quelques suspensions lumineuses. La direction d’acteurs, y compris des chœurs, est superbe de précision et riche de sens.

Deux distributions se produisent en alternance. Sans avoir entendu la seconde, on peut en tout cas louer la première : on y entendra la Tatiana d’abord juvénile puis mûrie mais toujours très juste de Sally Matthews, l’Onéguine remarquable de Stéphane Degout qui chante son premier rôle en russe, le Lensky attachant et peu à peu bouleversant de Bogdan Volkov (son air Kuda, Kuda est un des sommets de la soirée) sans oublier le Gremin élégant de Nicolas Courjal ou l’Olga à la fois légère et brûlante de Lilly Jørstad.

La Monnaie, jusqu’au 14 février ; diffusion sur Musiq3 le samedi 4 mars à 20h.