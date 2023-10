A La Louvière, les premières amendes pour l’utilisation de gobelets jetables sont tombées

Depuis septembre 2023, un nouveau décret est entré en vigueur: il interdit l’usage de gobelets à usage unique lors d’évènements, mais la dérogation qui était possible en cas de collecte sélective en vue du recyclage n’existe plus.

"Dans les lieux et les espaces dédiés aux évènements culturels, sportifs, récréatifs, folkloriques ou de loisirs, l’utilisation de gobelets en plastique à usage unique pour boissons est interdite dans le cadre de toute relation contractuelle et de toute offre de contracter de quiconque.", peut-on lire sur le site environnement.wallonie.be.

" Cette disposition […] complète ainsi utilement l’interdiction de mise sur le marché belge de gobelets en plastique jetables, qui est d’application depuis le 24 janvier 2023 (Arrêté royal du 9 décembre 2021 relatif aux produits à usage unique et à la promotion des produits réutilisables), en visant ici l’utilisation concrète de ces gobelets (étant donné que ces gobelets peuvent encore être mis sur le marché dans d’autres pays européens ou autres)."

"Cela peut représenter un coût pour les petites associations locales. Mais des solutions existent", souligne Nicolas Yernaux. "De plus en plus de communes investissent, ça peut être une solution qu’au niveau des communes on s’organise pour acheter des gobelets et les mettre à disposition des associations qui souhaitent organiser un évènement sur le territoire".