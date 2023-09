A La Louvière, le cirque et les arts de rue sont à l’honneur pour la cinquième édition du festival En V (r) ille

Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre, dans le cadre des fêtes de Wallonie, le festival En V (r) ille investit le parc Gilson Pour trois jours de cirque et d’arts de rue. Avec pas moins de quinze propositions artistiques hautes en couleurs, le public doit s’attendre à l’inattendu. Et la cerise sur le gâteau, c’est que c’est gratuit.



Des spectacles et performances musicales, sous petites et grandes formes, le tout dans une vision moderne de l’évolution du cirque et des arts de la rue, c’est que propose le festival pour sa cinquième édition. Organisé par le Central et la Ville de La Louvière, Le festival poursuivra son exploration du monde du cirque qui prend sa source dans l’expérience des Ateliers la tête en l’air, le centre d’expression et de créativité de Central. Au cœur du Parc Gilson, parc récemment rénové, ils ont imaginé et mis sur pied cet événement en 2018, dans le cadre de la redynamisation du centre-ville de La Louvière.