A La Hulpe, un centre de secours mieux équipé pour mieux intervenir

Si vous habitez Rixensart, Lasne, Genval ou La Hulpe et que vous formez le 112, la probabilité est grande pour que votre appel soit pris en charge par l'ACS de La Hulpe. Ce centre de secours fonctionne 7 jours sur 7, 24H sur 24 et il remplit 4 missions principales : l'aide médicale urgente bien sûr, les secours non urgents, il dispense également des formations et il propose enfin une aide sociale urgente pour des personnes en détresse. Toutes ces fonctions sont remplies par soixante personnes, des volontaires pour la plupart :

" Ce sont des personnes qui ont un autre métier en-dehors de l'ambulance mais qui ont fait toutes les formations requises pour avoir les compétences nécessaires pour monter en ambulance 112 et qui viennent chez nous en-dehors de leurs heures de travail." précise Fabienne Felix, la présidente de l'ACS et fille de son fondateur. Et l'engagement est significatif : il s'agit de suivre une formation d'un an dispensée par la province en cours du soir, la même que les pompiers, et d'assurer également des nuits et des week-ends. Les profils de ces volontaires sont fort variables : enseignant, infirmière, chauffeur etc... Pour faire partie de l'équipe, il faut surtout être motivé, sans critère d'âge ou de formation préalable. D'ailleurs, précise Fabienne Felix, le passage chez nous sert parfois de tremplin pour trouver un emploi.