A La Hulpe, Sempé va jouer les prolongations

120 dessins originaux , c'est à une balade intimiste dans l'oeuvre du dessinateur à laquelle nous sommes conviés. On y retrouve ses premières encres de chine pour le Moustique jusqu'aux aquarelles qui ont fait les beaux jours du New-Yorker, sans oublier l'emblématique Petit Nicolas. Il faut prendre le temps d'apprécier la finesse du trait, la tendresse du regard et la délicatesse du propos.

" Je connais Sempé depuis tout petit, et petit, ça va bien avec lui. Ces petits personnages au milieu d'un monde énorme...il y a beaucoup de poésie dans tous ses dessins et d'humour bien sûr." confie ce visiteur avec un sourire ravi.

Et effectivement, Sempé pose un regard aiguisé sur la société, il le fait avec de la hauteur et le sens du détail mais il a plutôt de l'indulgence pour nos petitesses .

" Sempé a toujours un souci de bienveillance, on n'est jamais dans un jugement critique, il se moque gentiment de notre condition humaine et du coup, on se retrouve toujours dans son dessin" note Pauline Loumaye qui est responsable des expositions temporaires à la Fondation Folon.