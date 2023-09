A La Hulpe, après 18 ans de mayorat, Christophe Dister s'apprête à passer la main

Ce qui l'anime par dessus tout, et depuis ses débuts, comme en attestent ses premiers tracts, c'est le sport: à l'heure du bilan, il met à son actif les infrastructures sportives dont il a doté la commune et il se dit fier aussi d'avoir créé le BW open de tennis de Louvain-la-Neuve en 2023.

C'est d'ailleurs dans ce secteur qu'il compte bien rester actif au sein de sa commune:

" Je vais être candidat aux élections, à la 19è place, et continuer à m'impliquer dans des sujets qui me passionnent; je ne vais pas siéger au collège bien évidemment puisque je veux laisser la place à des jeunes, mais je peux apporter mon expérience. Le sport est un domaine que j'affectionne et qui m'attire particulièrement."