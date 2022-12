À la foire Art Basel Miami Beach, un distributeur automatique affichait votre compte en banque à la vue de tous

Sans surprise, ATM Leaderboard a fait sensation durant les premiers jours de l’édition 2022 de la monumentale foire. De nombreux visiteurs ont montré leur intérêt pour cette tirette d’un genre nouveau, même si peu ont eu le courage d’y insérer leur carte de crédit. Cette frilosité étonne les trente artistes new-yorkais qui composent le collectif MSCHF. Ils s’attendaient à ce que les festivaliers affichent avec fierté l’état de leurs finances étant donné la réputation "clinquante" d’Art Basel Miami Beach. "Nous pensions que les gens seraient très audacieux, qu’ils voudraient se montrer, mais cela n’a pas été le cas", a déclaré Kevin Wiesner, l’un des membres de MSCHF, à ARTnews.

Serait-il tabou de parler d’argent dans la plus grande foire d’art contemporain du continent américain ? Il semblerait que oui. Cette pudeur est d’autant plus étonnante que cette 20e édition d’Art Basel Miami Beach a été le théâtre de très belles ventes. Untitled #14, une toile d’Agnès Martin datant de 1998, aurait été vendue pour 7 millions de dollars par la galerie Pace, d’après la publication spécialisée. Plusieurs d’autres œuvres ont été achetées par des collectionneurs pour plus de 2 millions de dollars, dont We Mourn Our Loss #2 de Kerry James Marshall et conflagration de Mark Bradford.

ATM Leaderboard n’a toutefois pas rencontré le même succès. Un collectionneur anonyme vivant à Miami l’aurait acheté pour 75.000 dollars. Une somme modeste quand on sait qu’une banane scotchée à un mur par le plasticien italien Maurizio Cattelan avait été vendue 120.000 dollars durant l’édition 2019 d’Art Basel Miami Beach… avant d’être mangée. Quoiqu’il en soit, le nouveau propriétaire de ce drôle de guichet automatique compte l’exposer dans un lieu qui permettrait au grand public d’interagir avec lui. À savoir s’ils seront plus audacieux que les ultra-riches.