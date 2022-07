À la Foire agricole de Libramont on en est convaincu : le cheval de trait a un passé mais aussi un avenir

Le cheval de trait est régulièrement utilisé en forêt, pour le débardage. Il est également très présent dans les vignes de Champagne-Ardennes et certains domaines viticoles en Wallonie y recourent aussi. Dans le maraîchage sur petite surface, d'une poignée d'hectares maximum, le cheval de trait est de plus en plus présent. A chaque fois, c'est sa maniabilité, sa précision et sa capacité à ne pas tasser les sols qui est recherchée. "La compaction des sols par les machines les plus lourdes conduit à un appauvrissement de ceux-ci. Le cheval, lui, apporte ce qu'aucune machine aujourd'hui ne peut faire: une force d'extraction tout en préservant les sols", affirme Martial Wuyts.

L'idée n'est pas de remplacer toutes les machines ou de revenir un siècle en arrière mais de tirer profit d'une certaine complémentarité entre la machine et le cheval, souligne-t-on encore.