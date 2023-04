À la fin c’est toujours la faute aux blancs et aux vieux ?

Le problème des écologistes flamands est-il qu’ils sont trop blancs et trop âgés ? C’est ce que pense l’organisation de jeunes du parti vert flamand. Une déclaration qui a suscité de vives réactions, surtout au sein même des écologistes. Autopsie d’une balle dans le pied.

Mauvais sondage

Tout a commencé par un mauvais sondage. Dans la dernière livraison de nos confrères du Soir et de Het Laaste Nieuws notamment, les verts flamands sont pointés à 7.4. Plutôt à la baisse, mais dans la marge d’erreur.

Par contre, le sondage montre que le PVDA (le PTB en Flandre) passe devant eux et que Vooruit de Conner Rousseau confirme sa progression.

Deux choses font mal aux verts flamands dans ce sondage. D’abord Groen ! devient la 7e force politique du nord et ferment la marche, ce qui n’est jamais agréable. Ensuite, dans le paysage de gauche en Flandre, les verts flamands semblent perdre des positions au profit de leurs concurrents.

Assez logiquement, des questions se posent au sein du parti. C’est là que la section jeune des verts du nord a décidé de s’exprimer sur Twitter : “Nous voulons un meilleur reflet de la société dans le parti. Une partie du groupe de Blancs, souvent trop âgés, qui s’y trouve actuellement, fait des estimations erronées”.

Le constat est donc double. D’abord le problème de Groen serait un problème de représentation. Et ce problème serait un manque de diversité au profit de vieux blancs.

Nourrir le récit de l’adversaire

La première raison pour laquelle on peut parler, je crois, d’une balle dans le pied, c’est que cette intervention donne à manger à l’adversaire politique des verts flamands : les conservateurs en Flandre.

Bart de Wever, en particulier, empêtré dans ses difficultés à Anvers, s’est réjoui de pouvoir ainsi revenir sur le terrain de la guerre culturelle, du Wokisme auquel il vient de consacrer un livre. Voici sa réaction : “Le dégoût de soi de gauche prend la forme d’une purification basée sur la couleur de la peau et l’âge.” Le tweet s’inscrit dans le récit du conservatisme qu’il développe depuis quelques années. Bart de Wever considère que la Flandre est victime d’un libéralisme individualiste et moralisateur obsédé par les droits de minorités et par le remplacement des dominants par les dominés, de la majorité par les minorités.

Le spectacle donné par cet échange est celui de deux obsessions identitaires qui se font front. L’obsession des identités minoritaires contre l’obsession d’une identité majoritaire, deux récits victimaires qui se répondent.

Se caricaturer soi-même

La deuxième raison pour laquelle on peut parler d’une balle dans le pied c’est qu’attribuer les mauvais résultats de Groen aux "vieux blancs" relève d’une forme de réductionnisme où tous les problèmes sociaux s’expliquent par la domination des vieux mâles blancs.

Pour expliquer les difficultés actuelles de Groen ! d’autres raisons apparaissent plus évidentes, la participation gouvernementale difficile avec le dossier nucléaire géré par Tinne Van Der Straeten, le dossier migration, la moindre médiatisation des enjeux climatiques face à l’inflation ou la guerre. On peut aussi citer l’absence de locomotive comme Conner Rousseau ou Bart de Wever, le manque de percussion sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Ensuite, pointer le manque de diversité apparaît non seulement réducteur mais aussi assez injustifié. Groen ! a nommé pour la première fois en Europe une femme transgenre comme ministre avec Petra de Sutter. C’est aussi le seul parti en Flandre dirigé par une femme, qui plus est, une femme aux racines marocaines : la coprésidente Nadia Naji. Finalement c’est elle qui est intervenue pour clore cette séquence contreproductive : “Être le reflet de la société ? Cela signifie également ne pas juger quelqu’un en fonction de son âge ou de la couleur de sa peau. Groen plaidera toujours en faveur de l’inclusion et de la non-discrimination. On y parviendra uniquement si les contradictions sont surmontées, au lieu d’être exacerbées. C’est aussi une leçon pour Jong Groen".

Les jeunes Groen ont retiré leurs propos polémiques. Fin d’une séquence qui révèle qu’une des tâches de Groen pour les élections sera d’éviter de s’enfermer dans les caricatures construites par leurs adversaires.