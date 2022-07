A la ferme de Grainchamps, père et fils misent sur les coopératives agricoles

Depuis de nombreuses années, les agriculteurs doivent faire face aux crises successives, à une rémunération rarement favorable. Mais certains éleveurs ont toujours le feu sacré. A quelques kilomètres de La Roche-en-Ardenne, dans le petit village de Grainchamps, Thierry Dufey et son fils Mathieu exploitent une ferme de 600 bovins, pour partie vaches laitières, mais aussi des viandeuses. Pourtant, Thierry affirme qu’aujourd’hui, " dans les élèves locaux notamment ici dans la région, on voit bien qu’il y a moins d’animaux ! Mais malgré ça, on n’arrive pas à avoir des prix plus que rémunérateurs ". Faire face à l’augmentation des matières premières, ce n’est pas évident. Heureusement que les Dufey ont décidé de travailler avec deux coopératives ! " Avec nos coopératives ", explique Mathieu, "nous avons une activité plus pérenne, moins volatile sur les marchés. Je pense que l’on arrivera à passer les différentes crises… " Thierry est lui aussi plutôt confiant : " Je crois que pour des exploitations qui arriveront un peu à se démarquer, à proposer un produit un peu différent, de qualité, il y a un avenir. Mais c’est vrai que les coûts de production, nous les avons comprimés au maximum mais d’un point de vue technique, nous n’arrivons plus à faire de nouveaux efforts ! " Ajoutons que la ferme des Dufey arrive aujourd’hui à produire elle-même l’intégralité de la nourriture pour son bétail et, dans le contexte actuel, c’est loin d’être négligeable…