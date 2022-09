"A la Faveur de l'automne", rendez-vous à l'ancienne Abbaye d'Aywiers pour la traditionnelle foire aux plantes !

La thématique de cette édition : "A la faveur de l'Automne". A quoi tient la formidable cote d’amour de l’automne auprès des amateurs de jardins ? Il va de soi que tous se réjouissent des splendides colorations à venir et des futures récoltes. L’été et son inévitable lot de déconvenues dues aux orages, aux limaces ou à la sécheresse est presque oublié. L’arrière saison est propice au jardin. Il reprend des couleurs et un petit air de fraîcheur. Et des idées plein la tête !

Avec l’aide des pépiniéristes rassemblés à l’abbaye, les envies se concrétisent. Car les amateurs le savent l’année jardinière commence en ce moment et non comme certains le croient à la fin de l’hiver. Les possibilités offertes par cette saison tant vantée sont nombreuses, plantation, récolte, semis, nettoyage, paillage etc.