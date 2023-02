A la faculté vétérinaire de Liège : de faux animaux pour se faire la main

Vache, cochon ou chat, ici chaque animal factice, mannequin ou peluche, renferme un mécanisme ingénieux qui permet de s’entraîner à tout un éventail de gestes. " On peut faire des prises de sang, des échographies, poser un cathéter, prélever de l’urine ", énumère Tatiana Arts, doyenne de la faculté.

Une évolution en matière de bien-être animal

Ces simulations permettent donc aux étudiants de s’exercer dans des conditions optimales, sans stress et sans peur de l’erreur. Elles ont aussi l’avantage de permettre à tous les étudiants de s’exercer aux gestes techniques. " Avec le nombre d’étudiants qu’on a ici, il est impossible de les former sur des animaux vivants, qu’il s’agisse des animaux de clients, ou des animaux dits ‘pédagogiques’qui sont ici à la faculté ", précise la doyenne.

Selon Tatiana Arts, cette clinique factice est aussi une avancée en matière de bien-être animal. " Il est beaucoup plus facile et admissible par les étudiants, les assistants et le grand public, que ce genre de geste soit posé, pour les premières fois du moins, sur un mannequin plutôt que sur un animal vivant."