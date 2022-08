À la découverte musicale de l’âme du Mexique

Maintenant que le décor est planté, commençons notre visite au Mexique par l’état du Quintana Roo, le lieu par excellence idéal pour flâner sur une plage de sable blanc et observer des flamants roses. L’île Mujeres au large de Cancùn en pleine mer des Caraïbes séduira tout amateur d’eau limpide et de plongée sous-marine. De retour à l’hôtel après une belle journée, vous vous laisserez emporter par une valse composée par Juventino Rosas en 1884. Elle fait partie des grands classiques, à tel point qu’elle est souvent confondue avec une valse viennoise. Son titre ? Sobre los olas, "sur les vagues". Juventino Rosas est né à Santa Cruz en 1868 et mort à Cuba en 1894. Malgré le succès planétaire de cette valse, le compositeur est tombé dans la pauvreté et a dû vendre les droits d’auteur de sa partition pour éponger ses dettes. Il est mort à l’âge de 26 ans des suites de la myélite.

Après l’état du Quintana Roo, on se rend maintenant dans l’état du Durango pour y faire la connaissance de Ricardo Castro. C’est en fait le condensé d’un nom plutôt complexe puisque Ricardo Castro s’appelait en réalité Rafael de la Santísima Trinidad Castro Herrera. Il est né à Durango le 7 février 1864 et mort à Mexico en 1907, c’est donc un contemporain de Debussy qui était un de ses modèles avec Chopin. Il était tout à la fois pianiste et compositeur et est le premier compositeur mexicain à écrire des symphonies et des concertos.