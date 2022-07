À la découverte du packraft, une aventure qui combine randonnée et kayak

Connaissez-vous le packraft ? Pour s’adonner à cette discipline, l’aventure commence le long des rives de la Semois, ses courbes sinueuses nous emmènent à Haulmé, dans la région Grand Est, en France, non loin de la frontière belge.

Mais pour partir à l’aventure en packraft, il faut d’abord s’équiper. Un sac dans lequel est glissé un raft gonflable, un gilet de sauvetage et des pagaies au dos, les aventuriers d’un jour partent pour une escapade originale.

C’est d’abord une randonnée de 10 kilomètres dans les bois qui attend les marcheurs. Ils traversent les forêts des Ardennes françaises, sur de grands et de petits sentiers. Au bout du chemin l’eau est déjà là.

Deux disciplines combinées

Alterner la marche et la navigation c’est justement le principe du packraft (qui tire son nom de la combinaison entre backpack qui signifie sac à dos et rafting, qui signifie radeau). Cette discipline venue d’Alaska inventée pour parcourir de grande distance plus facilement.

Après la marche, il est donc temps de se mettre à l’eau, après avoir gonflé son embarcation. Cela nécessite quelques minutes d’effort mais c’est comme un nouveau voyage commence.

Un sentiment de "liberté"

"On peut passer de la forêt à la rivière en quelques minutes. C’est la liberté de pouvoir se déplacer et de savourer cette nature qui nous entoure", se réjouit Dylan, touriste belge.

Une activité insolite, qui permet de combiner plusieurs disciplines et laisse des souvenirs à partager.